O arrepiante relato do golo de Maradona em 1986

Diego Armando Maradona marcou, no Mundial de 1986, aquele que, ainda hoje, é considerado o melhor golo da história do futebol. Pegou na bola ainda no meio-campo da Argentina e logo no primeiro movimento tirou dois jogadores ingleses do caminho. Fintou outro, mais um e passou pelo guarda-redes Peter Shilton, encostando, com toda a classe do Mundo, para o fundo da baliza.

A narração do jornalista argentino Víctor Hugo Morales tornou-se célebre, tal como aquele momento, ao minuto 54 do inesquecível Argentina-Inglaterra, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Foi a 22 de Junho de 1986. Poucos minutos antes já tinha batido Peter Shilton com a também célebre ‘mão de deus’. Gary Lineker ainda reduziu, aos 80, mas a Argentina já não deixou escapar a vitória (2-1).

Recorde o relato do inesquecível golo de Maradona, no jogo em que fintou meia equipa inglesa, em pleno Campeonato do Mundo, competição conquistada precisamente pela argentina no México, em 1986.