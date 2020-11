Noite Europeia dos Investigadores da Macaronésia acontece sexta-feira em formato on-line

Na próxima sexta-feira, dia 27 de Novembro, acontece mais uma edição do 'Macaronight 2020 - Noite Europeia dos Investigadores da Macaronésia', organizada a nível regional pela Universidade da Madeira (UMa) e pela ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

O objectivo do evento é "divulgar a ciência, tecnologia, investigação e inovação desenvolvidas na região da Macaronésia", destaca a UMa em comunicado de imprensa.

Neste ano atípico, devido à pandemia de covid-19, o encontro irá decorrer integralmente em formato on-line, em streaming entre as 9h30 às 19h30.

Do programa constam: conferências, actividades de divulgação da investigação, inovação, ciência e tecnologia, visitas virtuais 3D aos laboratórios, podcasts dos investigadores, exibição de vídeos, demonstrações, entre outras, todas acessíveis de forma gratuita através da página do evento. O streaming também pode ser visto no mesmo endereço.

Nesta iniciativa estarão representadas: algumas Escolas e Faculdades da UMa, o Observatório Oceânico da Madeira, o Instituto de Tecnologias Interativas, o Museu de História Natural da Madeira, a Estação de Biologia Marinha, a Inovagro, a SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, duas escolas Básicas e Secundárias da Madeira, a Escola de Enfermagem São José de Cluny, entre outras.

De referir que o projecto 'Macaronight' é uma iniciativa financiada por mecanismos do grupo Marie Curie Sklodowska/European Union Horizon H2020 e conta com a participação de vários parceiros da Madeira, dos Açores, de Gran Canaria, de Tenerife e de Cabo Verde.