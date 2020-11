UMa recebe Conferência-Concerto de violoncelo com Almudena González Brito

A Universidade da Madeira (UMa) sexta-feira, 27 de Novembro, Às 18 horas, uma conferência-concerto de violoncelo com Almudena González Brito, professora da Universidad de La Laguna (ULL) e do Conservatorio Superior de Música de Canarias (Espanha).

Com o tema ‘Encontros entre as Musas e Narciso - Estudos transversais audiovisuais aplicados a uma curta-metragem musical de criação de Floria Sigismondi’, o evento realiza-se no Auditório da Reitoria da UMa, com entrada livre, mas sujeita a lotação limitada (20 lugares), e insere-se no âmbito de um projecto de pós-doutoramento, orientado pelo Prof. Doutor Pau Pascual Galbis, docente da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa.