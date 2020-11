Céu muito nublado para hoje na Madeira

Para esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira um dia com períodos de céu muito nublado e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir do final da tarde.

Já o vento deverá ser em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante norte, tornando-se moderado (20 a 35km/h) de noroeste a partir do final da tarde

Quanto ao estado do mar, esperam-se ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros para a costa norte. Já na costa sul, as ondas serão inferiores a um metro.

A temperatura da água do Mar estará entre os 21/22.º C.