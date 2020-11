A terra pouco mexeu, mas foi registado ontem mais um sismo na zona da Madeira, este com intensidade de 1.1 na Escala de Richter. O pequeno abalo teve o epicentro a 32 quilómetros de profundidade a Sudoeste do Porto Santo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ocorreu às 21h07.

O anterior tinha sido registado no dia 18 ao largo do Porto Moniz, a 72 quilómetros de profundidade e com intensidade de 2.7.