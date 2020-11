PCP pede estatuto de utilidade pública para Associação Olho.te

O PCP vai recomendar ao Governo Regional que reconheça o estatuto de utilidade pública à Associação Olho.te.

O partido reuniu, hoje, com a referida associação para dar a conhecer o diploma, que vai ser discutido e votado esta semana no Plenário da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM).

"Em 2014, foi criada a Associação Olho.te para apoiar as actividades culturais que empoderassem os residentes e promovessem a inclusão social. Eventos artísticos de carácter simples, e realizados em serviços públicos vieram oferecer às pessoas oportunidades para que se conhecessem e conversarem sobre as suas vidas e esperanças. Rapidamente foi encontrado um espaço, depois de recuperado por voluntários do bairro, se tornou a base de um projecto regular de workshops. O caráter do trabalho criativo foi-se expandindo, passando a englobar teatro, artes visuais, artesanato, têxteis, carnaval e música. E, com o apoio de artistas profissionais, as pessoas vão partilhando as suas competências e conhecimentos em projectos progressivamente mais ambiciosos. O leque de trabalho é extraordinário. Paralelamente às artes, inclui desporto, 'keep fit', aulas de alfabetização, acções de melhoria ambiental e uma horta biológica. E estende-se a todo o Funchal, com exposições dos residentes da Nazaré no centro da cidade, encorajando outros a seguir o seu exemplo." Ricardo Lume, deputado PCP



No final da reunião o deputado defendeu que "para o melhor desempenho da função cultural e do desempenho social da Associação Olho.te, em muito contribuiria a declaração oficial de reconhecimento do estatuto de utilidade pública àquela associação" e lembrou que a instituição já "constituiu, há anos, um processo documental com a solicitação, em conformidade com a legislação aplicável, de reconhecimento do estatuto de utilidade pública”.