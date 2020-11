Aceder aos serviços públicos durante a pandemia é “uma dor de cabeça”

O PTP criticou hoje a dificuldade em aceder a determinados serviços públicos na Região, durante o período de pandemia.

Quintino Costa diz que há cidadãos impossibilitados ou com dificuldades em aceder a serviços públicos que funcionam à porta fechada. "Não atendem telefones e os cidadãos levam imenso tempo para falar com alguém dos serviços” explicou, dado como exemplo o atendimento nos Centros de Saúde e no Instituto de Habitação.

"O governo enche-nos de propaganda enganosa, nós não estamos "on", como dizem os slogans. Aceder aos serviços público durante a pandemia é uma dor de cabeça, com pesados custos para o bem-estar da população", finalizou o dirigente do PTP.