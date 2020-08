Fila extensa para aceder a serviços administrativos do Liceu

Pelo segundo dia consecutivo, a secretaria da Escola Secundária de Jaime Moniz, no Funchal, regista uma grande afluência de estudantes que pretendem obter a ficha ENES (que lhes permite a candidatura ao Ensino Superior) ou querem realizar um requerimento para consultar as provas nacionais.

Insatisfação à porta do Liceu A menos de 30 minutos para o encerramento dos serviços da Secretaria da Escola Secundária Jaime Moniz e a fila para requerimento para consulta da prova, e Ficha ENES, que permite a candidatura ao Ensino Superior, ultrapassa as 50 pessoas. Algumas estão a tentar ser atendidas desde às 10h da manhã, sem sucesso. <br> Ao DIÁRIO relevam que a Secretaria apenas tem uma funcionária designada para dar resposta ao pedidos. Mas, face ao dia de calor, bem como às necessárias medidas de distanciamento social que são exigidas, há muita insatisfação entre alunos e encarregados de educação. Uma das sugestões é que os procedimentos pudessem ser feitos online.

Uma encarregada de educação relatou ao DIÁRIO que, com o sol que se faz sentir, as pessoas tendem a aglomerar-se à sombra, contrariando as indicações devido à covid-19. Além disso, tal como o nosso jornal já ontem tinha avançado, apenas uma funcionária está a trabalhar nesse serviço, o que faz com que exista uma maior demora no atendimento.

A presidente do Conselho Executivo desse estabelecimento de ensino já pediu para que os estudantes libertem os serviços para os casos "prioritários".

Ana Isabel Freitas lembra que as fichas ENES apenas têm de ser preenchidas quando o aluno já tiver a candidatura ao Ensino Superior agendada. Lembra que os requerimentos para consulta de prova devem seguir no prazo de 48 horas após conhecimento da nota, pelo que representam casos prioritários.