Reino Unido e Canadá alcançam acordo comercial

O Reino Unido e o Canadá concluíram hoje um acordo comercial provisório que permite manter numa base bilateral, após o 'Brexit', o acordo que existia enquanto os britânicos integravam a União Europeia (UE).

"Hoje, numa videochamada, o primeiro-ministro, Boris Johnson, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, com a ministra do Comércio internacional, Liz Truss, e a sua homóloga canadiana, Mary Ng, alcançaram um 'acordo de princípio' renovando o atual acordo comercial entre a UE e o Canadá", referiu o Ministério do Comércio britânico em comunicado.

"O acordo alcançado apoia as trocas comerciais no valor de 20 mil milhões de libras (22,4 mil milhões de euros) e garante a segurança de milhares de empregos", congratulou-se Liz Truss, ao saudar os laços que unem o Reino Unido aos seus "amigos e aliados" do Canadá.

Por sua vez, Boris Johnson disse que se trata de "um acordo fantástico" e afirmou esperar que possa "reforçar" as exportações britânicas para o Canadá.

O texto, que ainda não foi oficialmente assinado, será provisório, dado que vão ter início negociações no próximo ano para "um novo acordo mais ambicioso", indicou a ministra britânica.

O acordo usa os termos do tratado assinado entre a UE e o Canadá e não traz novos benefícios para as empresas britânicas, mas evita que os exportadores tenham de pagar direitos aduaneiros no valor de 42 milhões de libras (47 milhões de euros), segundo o Governo britânico.

O novo acordo entra em vigor a 01 de janeiro de 2021, após o fim do período de transição do 'Brexit' (saída britânica da UE).

As negociações sobre a relação do Reino Unido com a UE depois do 'Brexit' vão continuar na próxima semana, de forma a evitar uma saída sem acordo.