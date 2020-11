Incêndio em apartamento junto à Escola Hoteleira

Um incêndio deflagrou, esta noite, num apartamento localizado nas proximidades da Escola Hoteleira, na zona ocidental do Funcha.

O fogo terá alegadamente tido origem num curto-circuito que deflagrou no quarto de dormir da habitação, tendo consumido apenas um colchão.

Para o local deslocaram-se elementos das duas corporações do Funchal, os Bombeiros Sapadores do Funchal e e os Bombeiro Voluntários Madeirenses, com vários meios, entre os quais duas viaturas pesadas e uma auto-escada.