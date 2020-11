Madeira Andebol SAD empata com o Belenenses

A formação do Madeira Andebol SAD empatou esta noite frente ao Belenenses (32-32), em encontro disputado no Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo.

Depois de quase três semanas sem competir, este é certamente um excelente resultado para os madeirenses que foram para o intervalo a perder por 18-14.

Uma boa segunda parte do Madeira SAD foi factor importante neste desfecho. Aliás o parcial de 18-14 dos madeirenses na segunda parte é precisamente o oposto do que se havia verificado no final da primeira parte, 18-14 como destacado para a equipa da casa.