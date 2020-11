Laura Luís e Érica Costa na final da Taça de Portugal

O Sporting de Braga venceu hoje por 4-1 o Estoril Praia, em jogo das meias finais da Taça de Portugal feminina da época 2019/20, e garantiu a passagem à final da prova, onde vai encontrar o Benfica.

A superioridade da equipa minhota foi uma constante desde o apito inicial e Jermaine inaugurou cedo o marcador (11 minutos). Dolores Silva dilatou a vantagem, ao converter com sucesso uma grande penalidade (14) e, na segunda parte, a norte-americana Myra Delgadillo bisou (50 e 88), cabendo a Ana Viegas (55, de penálti) o 'golo de honra' do Estoril Praia.

O jogo começou com o Sporting de Braga balanceado no ataque e rapidamente a equipa de Miguel Santos mostrou que queria rapidamente chegar à vantagem, objetivo que alcançou aos 11 minutos, com Jermaine a 'faturar'. A sul-africana teve a sorte de ganhar um ressalto, mas depois 'cavalgou' para a baliza 'canarinha' e bateu pela primeira vez Tatiana.

A 'muralha' montada pelo Estoril Praia sofria o primeiro rombo e três minutos depois, aos 14, Delgadillo foi derrubada pela capitã estorilista, Nídia, e a árbitro Ana Amorim assinalou grande penalidade, que Dolores Silva aproveitou para aumentar para 2-0.

Até ao final da primeira parte, o Sporting de Braga teve várias ocasiões para fazer o terceiro golo, mas isso só veio a acontecer já no segundo tempo, aos 50, com Myra Delgadillo a colocar o nome na lista de marcadores, depois de uma assistência milimétrica de Keane, a partir do flanco direito.

O jogo parecia sentenciado, mas, aos 55 minutos, uma entrada intempestiva de Rayanne sobre Ana Viegas resultou numa grande penalidade favorável ao Estoril Praia, que a própria número 10 das 'canarinhas' converteu no 3-1.

O Estoril acreditou até final que podia reentrar no jogo, mas já perto do minuto 90, quando a equipa de Gonçalo Nunes estava totalmente balanceada no ataque, o Sporting de Braga chegou ao 4-1, com o bis de Delgadillo, fechando em definitivo as contas do jogo.

Com este resultado, o Sporting de Braga apura-se para a final da Taça de Portugal, prova que nunca conquistou, na qual vai defrontar o Benfica, vencedor da última edição. O jogo está agendado para 13 de dezembro, no Estádio Municipal de Aveiro.