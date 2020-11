Farmácia do Caniço reabre esta quarta-feira

A Farmácia do Caniço anunciou que irá reabrir as suas portas ao público esta quarta-feira, 18 de Novembro. "Os seus colaboradores, que testaram duplamente negativo, já se encontram aptos para a reabertura da farmácia, tendo recebido autorização das Autoridades de Saúde para saírem do Isolamento Profilático em que se encontravam desde dia 10 do corrente mês", lê-se numa nota de imprensa.

"Voltamos a dividir a nossa equipa em duas equipas, para maior segurança dos que cá trabalham e para maior garantia de continuidade de serviço à população. Assim, a Farmácia do Caniço passará, temporariamente, a realizar o horário das 9 da manhã às 22 horas. Manteremos o Serviço de Disponibilidade Nocturna, para urgências, entre as 22 horas e as 9 da manhã do dia seguinte", esclarece a mesma nota.

A Farmácia do Caniço deixa também um agradecimento: "Aos profissionais da Delegação de Saúde de Santa Cruz, o trabalho e dedicação, inclusive fora de horário, que tivemos oportunidade de testemunhar durante este período. Identificamo-nos com esta atitude, orientada para as pessoas, de Disponibilidade Total. Será, essa atitude também, uma fonte de inspiração e motivação para a nossa equipa, na prossecução da nossa missão desde sempre: “Contribuir para a Saúde e Bem estar de Todos os que nos Visitam”.

"Deixamos publicamente um agradecimento aos familiares dos nossos colaboradores que os auxiliaram no cumprimento escrupuloso e exemplar do seu isolamento profilático. Queremos também deixar um agradecimento especial a todos os colegas farmacêuticos, de outras farmácias, que garantiram a cobertura farmacêutica durante o nosso encerramento temporário. Agradecemos ainda aos nossos clientes, parceiros e amigos pelas mensagens de votos de rápido retorno que nos emocionaram e sensibilizaram", acrescenta.

A Farmácia do Caniço informa, também que, irá manter "a disponibilidade de entrega ao domicílio gratuita, desde que o pagamento seja realizado por MBWay, ou por portador do cartão da Farmácia do Caniço, durante toda a Pandemia Covid-19, para pedidos realizados através de e-mail: [email protected], bem como por mensagem escrita por Whatsapp para o número 915500800".

"O nosso espaço foi intervencionado pelas empresas Extermínio e iProtech, às quais agradecemos a sua prontidão e colaboração, por forma a garantir a desinfecção de toda a área da farmácia. Relativamente à iProtech existirá uma manutenção semanal através de uma “aerossolização” do espaço, durante a noite, com produto desinfectante", dá conta a mesma nota de imprensa. "Estamos prontos para vos receber, na Farmácia do Caniço de sempre, voltando a fazer aquilo que gostamos, com a qualidade, confiança e segurança que nos reconhecem", conclui.