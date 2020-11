“Gostaria que se anunciasse menos e que se fizesse mais”

Na ronda final da última conferência ‘Pensar o Futuro’, realizada esta tarde no Hotel Savoy Palace, André Barreto, director-geral da Quintinha São João, confessou não conseguir ter “uma perspectiva optimista em relação ao nosso futuro no curto prazo”, disse na última intervenção que fez no evento. Justificou a descrença por estar convicto que mesmo com a vacina que já se anuncia, “levará algum tempo a produzir resultados”. Entende por isso que “a facilitação dos testes rápidos, baratos, acessíveis, fará uma diferença muito grande em termos do que é a capacidade da indústria do turismo poder dar a volta à situação”, admitiu.

“Não vai ficar tudo bem” André Barreto admite que “nem sequer vai ficar tudo igual, mas isso não seria necessariamente mau, uma vez que antes já não estava tudo bem” Orlando Drumond , 17 Novembro 2020 - 16:14

De resto, não deixou de deixar ‘farpas’ ao poder político. “Gostaria, muito honestamente – é um profundíssimo desejo – que se anunciasse menos e que se fizesse mais”, afirmou. Lembra que “o desafio que nós enfrentamos é o da sobrevivência. Estou a falar de empresas, ou seja, de pessoas. Esse é o grande desafio que hoje enfrentamos”, reiterou.

Não terminou sem admitir que fica “incomodado” quando ouve tanta coisa que a realidade demonstra o contrário.

De resto, desejou com “veemência” poder “estar enganado” nesta apreciação e que afinal “vai efectivamente ficar tudo bem, seja lá o que isso for”, concretizou.