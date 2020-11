Mais de 15 milhões de casos detectados na Europa

Mais de 15 milhões de casos do novo coronavírus foram oficialmente detetados na Europa desde a chegada do vírus ao continente no início de 2020, de acordo com uma contagem da AFP de relatórios oficiais, hoje às 17:15.

Os 52 países de região constituem a área mais afetada do mundo em número de casos, à frente da América latina e Caribe (12,1 milhões de casos) e da Ásia (11,5 milhões de casos). No total, mais de 55 milhões de casos de covid-19 foram detetados em todo o mundo desde o início da pandemia.

No entanto, a propagação do vírus parece estar estagnada na maioria dos países da Europa.

Na região, foram registados em média cerca de 265.000 casos diários nos últimos sete dias, uma queda de 9% em relação à semana anterior.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.328.048 mortos resultantes de mais de 55 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.553 pessoas dos 230.124 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.