Europa já tem mais de três milhões de casos

Mais de três milhões de casos do novo coronavírus foram declarados oficialmente na Europa, mais da metade na Rússia, Reino Unido, Espanha e Itália, segundo uma contagem feita pela Agência France Presse (AFP) junto de fontes oficiais.

Os dados, que reportam às 08 horas, indicam que a Europa registava 3.002.861 casos, para um total mundial de 15.237.784 infecções.

A Europa é o continente mais afectado em termos de número de mortes: 206.633 mortos, dos 626.994 registados em todo o mundo.

A Rússia, o país europeu com o maior número de casos (795.038 para 12.892 mortes), o Reino Unido (296.377 casos, 45.501 mortes), a Espanha (267.551, 28.426) e a Itália (245.032, 35.082) são os quatro países do continente que contam oficialmente com mais de 225.000 casos no seu território.

Esses números de casos diagnosticados, no entanto, reflectem apenas uma fracção do número real de infecções, com muitos países a usar testes apenas para rastrear e outros a não ter recursos suficientes para realizar grandes campanhas de despistagem, refere a AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.