Esplanada de bar no Funchal vandalizada pela sexta vez

A esplanada do 'Qasbah Live Music & Cocktails', localizada no Lido, no Funchal, foi vandalizada esta noite. Esta será já a sexta vez que tal acontece.

O proprietário do espaço, que voltou a recorrer às redes sociais para denunciar a situação, pede que seja tomada alguma decisão com vista a terminar com estes actos.

Márcio Nóbrega já havia referido que este vandalismo é praticado por indivíduos que retiram as tábuas com o intuito de retirar moedas que, eventualmente, tenham ficado presas entre as tábuas.