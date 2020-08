Banda Akoustic Junkies dá concerto de rock em formato acústico no Gate23

Os Akoustic Junkies dão um concerto de rock em formato acústico, no bar Gate23, localizado por baixo da pista do aeroporto, no Parque Desportivo de Água de Pena.

Para além dos originais, a banda irá também interpretar 'covers' bem conhecidos do público de artistas, como Nirvana, Pearl Jam, Franz Ferdinand, The Doors, Creed, Audioslave, entre outros.

De referir que o concerto decorrerá na extensa esplanada do Gate23, que tem uma capacidade para cerca de 100 lugares sentados e permite cumprir com todas as regras de segurança recomendadas pelas entidades competentes.

Recorde-se que, no passado dia 31 de Julho, o grupo deu um concerto no Cais do Carvão, no âmbito da dinamização cultural da Câmara Municipal do Funchal.

Os Akoustic Junkies são uma banda madeirense que se formou em 2012, sendo constituída por cinco membros. São eles: Duarte Ferreira (voz), Hugo Vieira (guitarra acústica), Marco Panamá (bateria), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e eléctrica).

Em 2013, o grupo venceu o primeiro concurso de bandas do festival Summer Opening e lançou o 'single' 'Feel the Sun' para o iTunes. Um ano mais tarde, lançou mais dois temas, 'Try' e 'Just smile. Já em 2015, os Akoustic Junkies dão início aos tributos a duas bandas grunge, Pearl Jam e Nirvana. Em 2016, é lançado o quarto tema '1994' e em 2019, o grupo apresentou um concerto com 13 músicas originais, intitulado 'Start to Live'.