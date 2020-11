Autoridade Marítima Nacional coordena resgate de turista austríaco no Cais do Sardinha

O Capitão do Porto do Funchal, em coordenação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) e em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM), coordenou durante a manhã de hoje uma operação de resgate por via marítima, de um turista de nacionalidade austríaca que caiu junto ao Cais do Sardinha, quando efetuava a vereda da Ponta de São Lourenço, ficando com fraca mobilidade nos membros inferiores, necessitando de receber assistência médica.