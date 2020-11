Emprego público aumenta na Madeira

Os dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, com base na Direcção Geral da Administração e do Emprego Público, apontam para um aumento do emprego público no terceiro trimestre de 2020.

De acordo com a informação divulgada pela Direcção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) no 3.º trimestre de 2020, havia 19.480 postos de trabalho na Administração Regional da Madeira (ARM). Os números apontam para um aumento de 61 postos (+0,3%) face ao mesmo período de 2019, mas quando a comparação é feita com o trimestre anterior, (entre Abril e Junho), verifica-se uma diminuição de 23 postos (-0,1%).

Por sua vez, o Instituto de Segurança Social da Madeira contabilizou 1.300 postos de trabalho no final do mês de Setembro, diminuindo face ao trimestre anterior 24 postos de trabalho (-1,8%). Comparativamente ao mesmo período do ano passado, verificou-se uma diminuição de 54 postos de trabalho (-4,0%).

Estabelecendo um paralelo com os outros subsectores da Administração Pública, os Fundos de Segurança Social (-0,8%) foi o único subsetor a apresentar uma diminuição dos postos de trabalho face ao período homólogo. Todos os outros apresentaram aumentos, sendo a ARM o subsector no qual se verificou o crescimento menos expressivo nos postos de trabalho face ao período homólogo (+0,3%).

Nos restantes subsectores os aumentos verificados foram superiores, com destaque para a Administração Regional dos Açores (+3,5%) seguido pela Administração Central (+1,8%) e pela Administração Local (+0,9%).

A análise por carreira/grupo mostra que a contratação de técnicos superiores, de enfermeiros, de assistentes operacionais/operários/auxiliares e de médicos explica o crescimento homólogo. Com efeito, o número de efectivos naquelas carreiras aumentou em 97, 41, 28 e 16 trabalhadores, respectivamente.

Analisando a repartição do emprego público por tipo de entidade, observa-se que no 3.º trimestre de 2020, os Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário concentravam 42,1% do total dos postos (43,1% um ano antes), seguido das Entidades Públicas Empresariais Regionais, com 28,8% (28,3% no período homólogo) e das Direções Regionais com 17,4% (17,2% no final do 3.º trimestre de 2019).

A ventilação por Secretaria Regional (S.R.), mostra que a S.R. da Educação, Ciência e Tecnologia é a responsável pelo maior número de trabalhadores, com 9.285 postos de trabalho (47,7% do total da ARM), enquanto as restantes Secretarias mantêm volumes de emprego compreendidos entre os 193 (S.R. de Economia) e os 1 027 (Vice-Presidência do Governo e Assuntos Parlamentares) postos de trabalho.

Em Julho de 2020, a remuneração base média mensal na ARM foi de 1.549,2€, tendo crescido 7,3% em termos homólogos, enquanto o ganho médio mensal (que corresponde ao agregado das remunerações de base, prémios, subsídios ou suplementos) fixou-se em 1 781,1€, observando-se uma variação homóloga de +8,0%.

As empresas públicas que não foram classificadas dentro da ARM tinham a 30 de Setembro de 2020, 2.332 postos de trabalho, mais 34 (+1,5%) face ao trimestre anterior e mais 41 (+1,8%) em termos homólogos. Face a Dezembro de 2012 (período mais recuado para o qual existe informação para este tipo de empresas), o número de postos aumentou em 26 (+1,1%).

Por sua vez, as onze câmaras municipais da Madeira concentravam no período em referência 3.183 postos de trabalho, mais 24 (+0,8%) que no trimestre precedente e mais 85 (+2,7%) que no final de setembro de 2019. Nas juntas de freguesia da RAM, trabalhavam 154 pessoas a 30/09/2020, menos 1 (-0,6%) que no final de junho de 2020 e menos 4 (-2,5%) em termos homólogos. Comparativamente a 31/12/2011, as Câmaras Municipais e as juntas de freguesia diminuíram o seu efetivo em 10 (-0,3%) e 19 (-11,0%) trabalhadores, respetivamente.