Feira do Livro é “evento marcante” para a cidade do Funchal

A Feira do Livro do Funchal foi palco da apresentação do livro de poesia ‘Génese’ de Miguel Santos, e do lançamento da revista académica ‘Pensar Diverso’, que reflecte sobre temas ligados aos diversos espaços e culturas lusófonas.

Ambos os eventos contaram com a presença de Madalena Nunes. A vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, destacou a Feira do Livro como um “evento marcante” para a cidade e para a Região que tem registado afluência de público.

“A Câmara Municipal do Funchal procurou adaptar esta programação para responder às necessidades que esta fase das nossas vidas exige, e é gratificante assistir ao envolvimento de todos, desde livreiros, autores, artistas, comerciantes e público que nos visita, em prol do nosso bem comum”, acrescentou a veradora.

A edição especial da Feira do Livro do Funchal decorre sexta-feira, 20 de Novembro, na Praça do Município sob o mote ‘Livros e Direitos’, e tem por objectivo apoiar os livreiros, editores e alfarrábios do concelho na comercialização dos seus livros, ajudando a dinamizar a economia local.