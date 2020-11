Edição especial da Feira do Livro do Funchal decorre até 20 de Novembro

Foi hoje inaugurada a edição especial da Feira do Livro do Funchal, iniciativa cultural que decorre sob o mote ‘Livros e Direitos’ que pretende apoiar os livreiros, editores e alfarrábios do concelho na comercialização dos seus livros.

Miguel Silva Gouveia referiu que, num ano atípico marcado pela pandemia, a Autarquia tem procurado adaptar a sua programação cultural e a Feira do Livro cem responder às necessidades do momento. “Os comerciantes do Funchal têm feito um enorme esforço ao longo dos últimos meses para manter as portas abertas e é nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter uma programação cultural na rua, que apoie as vendas em tempo de crise e dinamize a economia local”, frisou o presidente da Câmara.

Esta iniciativa camarária representa um investimento municipal de 50 mil euros e decorre diariamente das 10h às 19 horas, contando com a presença de 18 livreiros e alfarrabistas, entre os quais a FNAC, Livraria Esperança, Papelaria do Colégio, Leya, Joias da Cultura, Julber e Crerital, entre outros.

Para além do espaço para a compra de livros, haverá um pavilhão para as apresentações e lançamentos de livros, sendo seis deles editados ou apoiados pela Câmara Municipal do Funchal.

Miguel Silva Gouveia recordou que durante o primeiro estado de emergência nacional “este Executivo encarou a cultura como um bem essencial e distribuiu gratuitamente, ao abrigo do programa ‘Livros Pedidos’, cerca de 30 mil livros a 2500 famílias do Concelho do Funchal que estavam confinadas em casa, como forma de manter a relação com a literatura”.