Feira do Livro do Funchal até 20 de Novembro com 18 livreiros e alfarrabistas

A edição deste ano da Feira do Livro do Funchal já arrancou, no Largo do Município. O certame, que reúne 18 livreiros e alfarrabistas, é fruto de investimento camarário que ronda os 50 mil euros.

"Este ano tem sido especial de muitas formas, mas a Câmara Municipal do Funchal tem tentado adaptar a sua programação cultural", explicou Miguel Silva Gouveia.

A Feira do Livro do Funchal acontece até 20 de Novembro, entre as 10h e as 19 horas, contando com regras como o uso obrigatório de máscara, limite de 50 visitantes, a desinfecção das mãos e a necessidade de se seguir um determinado corredor no interior da tenda de livros. No pavilhão dos livros encontram-se 18 livreiros e alfarrabistas.

Ver Galeria

Está ainda disponível uma outra tenda, direccionada para a apresentação de livros e outros espectáculos. O tema deste ano é 'Livros e Direitos', com uma programação dedicada a um público infanto-juvenil.

Estão ainda previstos lançamentos de livros do Teatro Municipal Baltazar Dias, cujas edições foram financiadas pela CMF, bem como a apresentação de uma revista criada em parceria com a Universidade da Madeira, "num investimento em publicações de 25 mil euros". A este junta-se ainda um investimento na Feira do Livro também de 25 mil euros.

Miguel Silva Gouveia afirmou que, desde o primeiro estado de Emergência, a CMF encarou a cultura como uma prioridade, pelo que chegou a distribuir 30 mil livros a 2.500 famílias do concelho do Funchal, como forma de manter a relação com a literatura.