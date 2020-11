Suspeita de incêndio mobiliza Voluntários Madeirenses

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses saíram esta madrugada em duas ocasiões por volta da mesma hora. A primeira foi para uma suspeita de incêndio, eram cerca da 1h30 quando a corporação foi alertada para um fogo na Rua Nova da Alegria, no Funchal. A corporação mobilizou para o local cinco homens, mas quando chegou, confirmaram o cheiro a queimado, mas não conseguiram identificar a sua origem.

Depois, ainda não eram depois 2h quando nova chamada para o quartel fez sair uma equipa, então para o Caminho dos Tornos, no Monte. Um cão caiu dentro de um ribeiro e o dono pediu ajuda aos Bombeiros Voluntários do Funchal para o resgatar. O animal foi retirado com a ajuda de dois homens.