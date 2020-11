Evento 'Direitos e Livros' já recebeu mais de 1000 visitantes

O evento 'Direitos e Livros', que se iniciou na passada sexta-feira, dia 13 de Novembro, na Praça do Município, já ultrapassou 1000 visitantes neste domingo. As condicionantes associadas às medidas de segurança do IASAÚDE e da DGS, assim como a meteorologia não têm impedido as pessoas de visitar os stand e comprar livros.

O evento, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, que irá decorrer até o próximo dia 20 de Novembro, das 10 às 19 horas, reúne 17 livreiros e mais de 11 apresentações e lançamentos de livros.

Para o dia de amanhã, pelas 17 horas, um dos pontos altos, é o lançamento da revista n.º 7 'Pensar Diverso'.

O evento contará com a presença do Vice-Reitor Sílvio Fernandes, da Reitoria da Universidade da Madeira, Celina Martins, do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais, Joaquim Pinheiro, da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira e de Madalena Nunes, vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal.

Esta revista anual tem uma componente académica e tem sido lançada com a chancela da Universidade da Madeira com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. Neste número, é possível conhecer a investigação de vários autores portugueses e estrangeiros acerca dos temas ligados aos diversos espaços e culturas lusófonas como Cultura, Linguística, Literatura e Inter-Artes. O seu tema principal é a 'Insularidades'.