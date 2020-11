Região acolhe 6.º Curso de Defesa Nacional

Amanhã, realiza-se a sessão de abertura da iniciativa do Instituto de Defesa Nacional com o alto patrocínio do Governo Regional, que tem por objectivo promover o aprofundamento do conhecimento dos cidadãos sobre as questões da segurança e defesa nacionais e internacionais.

Miguel Albuquerque intervém, pelas 14h30, na sessão solene de abertura do 1.º módulo do 6.º Curso Intensivo de Segurança e Defesa – Madeira 2020/21 (CISEDE).

Este primeiro módulo, subordinado ao tema ‘O Quadro Geral de Segurança e Defesa', decorrerá em ambiente on-line, entre os dias 16 e 18 de Novembro, e contempla sete conferências – Sistema Internacional, Eixos do Conflito Contemporâneo, Evolução do Pensamento Estratégico, Conceito e Enquadrantes da Estratégia, Geopolítica de Portugal, a Transformação da Defesa no Século XXI e as Crises e a Gestão de Crises Complexas –, tendo como prelectores Carlos e Bruno Cardoso Reis, Majores-Generais José Arnaut Moreira e Freire Nogueira, Brigadeiro-General José Duarte Costa e Coronel Carlos Coutinho Rodrigues.

Referir que, para além do Chefe do Governo, a sessão de abertura conta igualmente com as intervenções da Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro e da Directora do Instituto de defesa Nacional, Helena Carreiras.

Recordar que o CISEDE tem por objectivo promover o aprofundamento do conhecimento dos cidadãos – nomeadamente colaboradores de organismos da administração central, regional ou local, das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, bem como de entidades representativas da sociedade civil – sobre as questões da segurança e defesa nacionais e internacionais.

O 2.º e 3.º módulo do CISEDE – Madeira 2020/21, agendados para os meses de Fevereiro e Abril de 2021, terão como temas centrais ‘A Política de Defesa Nacional’ e ‘A Realidade Regional no Campo da Segurança e Defesa’, respectivamente.

Os cursos intensivos de Defesa Nacional realizam-se a cada dois anos na Região Autónoma da Madeira, fruto da parceria estabelecida entre o Governo Regional e o Instituto de Defesa Nacional.