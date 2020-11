Região renova presença em exercício nacional de segurança e defesa na Internet

A Região Autónoma da Madeira volta a renovar a sua participação no exercício nacional 'Ciber Perseu', promovido pelo Exército Português. O evento, que decorre entre os dias 16 e 19 de Novembro, conta com a presença da Direcção Regional de Informática, SESARAM, IASAÚDE, Serviço Regional de Proteção Civil, Empresa Eletricidade da Madeira (EEM), o Instituto Regional de Emprego, mas também duas empresas privadas, precisamente, Companhia Logística de Combustíveis da Madeira e do Grupo Porto Bay.

Este exercício, que já vai na sua 9.ª edição, "pretende, essencialmente, exercitar e avaliar a capacidade de resposta do Exército, face à ocorrência de ciberataques de âmbito nacional e internacional, que podem escalar para uma crise no ciberespaço", explica o gabinete da vice-presidência em nota de imprensa.

"A envolvência da Região nestes exercícios é de extrema importância, na medida em que contribui para o levantamento da capacidade de cibersegurança nacional e regional, ao mesmo tempo que reforça os laços de confiança e conhecimento da comunidade de cibersegurança e proporciona educação e treino para os especialistas, incrementando competências e reduzindo o impacto de ciberataques e de incidentes de protecção de dados".

De referir que em edições anteriores do 'Ciber Perseu' têm participado - além da comunidade académica, os sectores público e privado e a base industrial de Defesa - diversas entidades externas ao meio militar.

Esta edição do 'Ciber Perseu' será o primeiro desafio que a Direcção Regional de Informática assume na nova configuração orgânica.

Face à pandemia de covid-19, o 'Ciber Perseu' decorrerá na sua totalidade de forma não presencial, numa plataforma digital preparada para o efeito.