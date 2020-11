Cafôfo: "Há vidas em suspenso desde meados de Março"

"Há vidas em suspenso" desde meados de Março, diz Paulo Cafôfo, na primeira nota do encerramento daconferência do Gabinete de Estudos do PS-M.

"Empregos, negócios, objectivos de vida e sonhos adiados para milhares de madeirenses para quem estes nove meses colocaram desafios de grande complexidade", expressou depois de ouvir a intervenção de vários convidados.

"Os desafios em tão curto espaço de tempo exigiram e exigem de todos nós respostas assertivas e que contribuam eficazmente para ajudar as pessoas neste momento de grande adversidade", frisou.

E estes desafios assumem uma dimensão particularmente exigente na Região. "Ninguém está, decerto, imunizado perante um acontecimento desta natureza", afirmou.