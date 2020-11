PS-M defende medidas a curto prazo mas diz que é preciso pensar o futuro da Região

O Partido Socialista-Madeira considera "urgente" implementar medidas para responder aos problemas actuais da economia e "pensar estrategicamente o futuro da Região".

Esta manhã, em conferência de imprensa, o deputado Sérgio Gonçalves mostrou-se preocupado em relação ao momento actual, "em que as insolvências estão a disparar, o desemprego está a crescer e a situação pandémica está a afectar os nossos mercados emissores e, consequentemente, o desempenho da nossa economia e do seu principal sector, o Turismo".

Entende, por isso, que "é urgente implementar medidas, umas a curto prazo, como são os casos dos apoios às empresas com forte componente a fundo perdido e a redução da tributação para as famílias e para as empresas, mas igualmente pensar estrategicamente o futuro da Região".

Refere-se não só a medidas "que permitam diversificar a nossa base económica", mas também à captação de fundos comunitários, em áreas como "a transição digital, as preocupações com as alterações climáticas e com a sustentabilidade".

É nesse sentido que o PS-M irá organizar, amanhã, dia 14 de Novembro, a primeira iniciativa do recém-criado Gabinete de Estudos, concretamente uma conferência intitulada 'Responder ao Presente, Preparar o Futuro'.

O evento terá como oradores: a eurodeputada Margarida Marques, o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, o CEO da EDP Inovação, António Vidigal, a empresária Cristina Pedra, o presidente do PS-M, Paulo Cafôfo, e o próprio deputado Sérgio Gonçalves.

Trata-se, como frisou, de "um evento que tem como objectivo a recolha de contributos para que seja possível pensar estrategicamente o futuro da Região e responder aos desafios que se apresentam".