Governo Regional prepara plano para que se possa assistir ao fogo do Final do Ano

O presidente do Governo Regional garantiu que o executivo madeirense está a trabalhar num plano para que os madeirenses possam assistir ao fogo de artifício em segurança.

À margem da visita à empresa PKF MadConta, voltou a ressalvar que o mais importante é a saúde, pelo que eventos como a corrida de S. Silvestre, neste momento, não têm condições para se realizar.

Afirma, no entanto, que no caso do fim-do-ano, está a ser pensado esse plano, que será divulgado assim que estejam reunidas as condições para tal