Governo está surpreendido com a rápida recuperação dos castanheiros

O Governo Regional, através da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural promete tomar as medidas necessárias para apoiar os produtores de castanha e de cereja com perdas relevantes e devidamente comprovadas.

Garantia deixada hoje por Humberto Vasconcelos, durante a visita à Quinta da Saraiva, um empreendimento de agroturismo em Câmara de Lobos, cujo projecto foi apoiado pela Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA), no âmbito de Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020).

Quando questionado sobre eventuais medidas de compensação para minimizar as recentes preocupações manifestadas pelos produtores de castanha e de cereja, o secretário com a tutela da agricultura lembrou o “trabalho muito grande” que o governo tem feito “ na ajuda das várias culturas”.

No caso particular da cultura da castanha, revelou que “está a ser analisada essa perda” e aproveitou para defender que também as autarquias “se devem associar ao apoio de todos os seus munícipes, principalmente neste período difícil”, para concluir que aquilo que for apurado pela equipa no terreno, ditará eventuais medidas a tomar.

Lembrou contudo que “na área da castanha temos feito um grande investimento do ponto de vista da recuperação dos soutos através da introdução do parasitoide, que tem sido um êxito”, afirmou. Aliás, revelou surpresa com os resultados já obtidos. “Verificamos no terreno que os soutos estão a recuperar. Inicialmente não pensávamos que pudesse ser tão rápida a sua recuperação, agora a produção também tem a ver com questões climáticas e estamos a analisar se as perdas das pessoas são assim tão elevadas, e caso o sejam, aqueles que têm parcelar e estão registados, iremos criar as medidas necessárias para apoiar”, assegurou.

O mesmo em relação aos produtores de cereja.

“Neste momento já estamos a identificar. Poderá não chegar ao valor da cereja, mas poderá haver algum apoio dentro dos mesmos moldes, através de um regulamento e através de perdas comprovadas”, concretizou.