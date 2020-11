Museu da Baleia da Madeira associa-se às comemorações do Dia Nacional do Mar

O Museu da Baleia da Madeira (MBM) associa-se às comemorações do Dia Nacional do Mar, que se celebra a 16 de Novembro, com duas iniciativas elucidativas da sua missão, que estão programadas para os dias 16 e 18 de Novembro.

No dia 16 de Novembro, pelas 16h30, será inaugurada a exposição '30 anos de Memórias': uma retrospetiva histórica até à origem do museu, recordando as actividades mais marcantes desenvolvidas ao longo dos 30 anos da sua existência, abordando conteúdos científicos, alguns deles gerados na Instituição, e dando conta do trabalho desenvolvido em prol da educação.

A entrada na exposição temporária é gratuita e estará patente ao público até final de Janeiro de 2021.

A comemoração continua no dia 18 de Novembro, com a acção de educação ambiental 'Ajude a virar a Maré'. A actividade tem início no auditório do MBM, às 14 horas, com uma breve sensibilização feita pela Professora Lucília Sousa, seguindo-se a limpeza das praias Ribeira de Natal e vila do Caniçal. A actividade é desenvolvida em parceria com a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal e a equipar do museu.

No dia 21 de Novembro, sendo o terceiro sábado do mês, o museu disponibiliza as entradas na exposição permanente e temporária com 50% de desconto.