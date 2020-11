Só a o abate de frango aumentou em 9 meses de 2020

O inquérito realizado trimestralmente junto das empresas da Região que desenvolvem a actividade da avicultura industrial, mostra que "entre Janeiro e Setembro de 2020, a produção de ovos rondou os 14 milhões de unidades, diminuindo 6,3% em termos homólogos" e, pelo contrário, "o abate de frango cresceu 15,4% face aos primeiros nove meses do ano anterior, totalizando 2.705,6 toneladas", diz a DREM. "Para o período de Julho a Setembro registaram-se variações face ao mesmo período do ano precedente de -12,5% e +11,6%, para a produção de ovos e abate de frango, respectivamente", garante.

"Por sua vez, o gado abatido expresso em toneladas diminuiu 10,5% em termos homólogos no cômputo dos primeiros três trimestres, variação justificada quer pela redução no abate de bovinos (-10,1%), como de suínos (-15,8%)", frisa. "A variação homóloga do gado abatido para o 3.º trimestre foi de -22,3%".

Pesca descarregada em queda acentuada

Já no domínio da pesca, "os dados fornecidos pela Direção Regional de Pescas (DRP), mostram que entre Janeiro e Setembro deste ano, a descarga de pescado não ultrapassou as 4.059,7 toneladas, gerando receitas de primeira venda de 12 milhões de euros", resume. "Isto representou quebras homólogas de 44,2% na quantidade e de 39,3% nas receitas, impulsionadas pelo decréscimo acentuado nas capturas do atum e similares (-58,4% nas quantidades e -52,8% no valor). O peixe-espada preto descarregado diminuiu 3,9% face ao mesmo período do ano passado enquanto o valor de primeira venda deste pescado recuou 14,4%", revela.

Neste particular, "o preço médio de pescado apurado na primeira venda para o período em referência (excluindo-se nestes cálculos o pescado descarregado destinado a autoconsumo) foi de 2,99€ (2,74€ no mesmo período de 2019), com o preço médio para o atum e similares a atingir os 2,89€ (2,55€ no período homólogo) e para o peixe espada-preto os 3,05€ (3,42€ nos primeiros nove meses do ano precedente)".