Valor mediano de avaliação bancária de habitação na Madeira aumentou 6,1% em 2020

De acordo com os dados hoje divulgados pelo INE, em Junho de 2020, o valor mediano de avaliação bancária de habitação na RAM fixou-se em 1 141 euros/m2, mantendo-se inalterado em relação ao mês precedente e registando um aumento de 6,1% face ao mesmo mês do ano anterior.

"Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 1 113 euros/m2, registando uma variação de ‑2,2% comparativamente a maio de 2020 e de +2,6% face ao mês homólogo. Nas moradias, este indicador situou-se nos 1 150 euros/m2, superior em 0,3% ao valor observado em maio de 2020 e em 7,8% face ao valor do período homólogo", revela.

A nível municipal, refere que o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em Junho de 2020, fixou-se nos 1 246 euros/m2, inferior ao mês precedente em 3,7%.

"Para além do Funchal, só ultrapassou o número mínimo de observações registadas (33) que permite a divulgação, o município de Santa Cruz, cujo valor de avaliação bancária ascendeu a 1 029 euros/m2, ou seja, -2,0% que no mês anterior e +2,1% que no mês homólogo", adianta.

"O valor mediano de avaliação bancária no país fixou-se em 1 115 euros/m2, mais 1 euro que no mês anterior. A variação homóloga foi de +8,3%. Olhando para as 7 regiões NUTS 2 do país, os valores mais elevados foram observados no Algarve (1 538 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1 477 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (1 141 euros/m2)", sustenta.