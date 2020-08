Comemos mais frango, mas menos ovos e carne de vaca

De acordo com a informação recolhida pela DREM junto dos aviários industriais da Região, no 1.º semestre de 2020, a produção de ovos rondou os 9,6 milhões de unidades, diminuindo 3,0% em termos homólogos.

No mesmo período, o abate de frango aumentou 17,3% face aos primeiros seis meses do ano anterior, totalizando 1 831,7 toneladas.

Por sua vez, segundo dados fornecidos pelo Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM), o gado abatido atingiu as 399,7 toneladas (-1,2% em termos homólogos).

No domínio da pesca, a informação recolhida junto da Direção Regional de Pescas para o 1.º semestre de 2020, mostra que este período caraterizou-se por uma quebra significativa, em termos homólogos, tanto nas quantidades capturadas de pescado (-39,4%, cifrando-se o total dos primeiros seis meses deste ano em cerca de 2 562,0 toneladas) como no valor de primeira venda (-37,0%, sendo o total semestral de 7,6 milhões de euros).

Foram os decréscimos nas capturas de atum e similares que em grande medida determinaram a redução dos números globais para o período em referência. Com efeito, em termos homólogos, a quantidade capturada de atum e similares e o valor de primeira venda diminuíram 56,2% e 51,9%, respetivamente. Embora a espécie com maior volume de capturas nos primeiros seis meses deste ano tenha sido efetivamente o atum e similares (48,0% do total), a quantidade de peixe-espada preto capturado neste período foi relativamente semelhante (43,8%). A captura de peixe-espada preto aumentou 2,9% em quantidade, mas diminuiu 9,7% em valor de primeira venda.

O preço médio de pescado apurado na primeira venda para o período em referência (excluindo-se nestes cálculos o pescado descarregado destinado a autoconsumo) foi de 3,00€ (2,88€ no mesmo período de 2019), com o preço médio para o atum e similares a atingir os 2,97€ (2,69€ no período homólogo) e para o peixe espada-preto os 3,06€ (3,49€ nos primeiros seis meses do ano precedente).