Céu muito nublado e chuva em alguns pontos da Madeira

Segundo a previsão do IPMA para esta segunda-feira, dia 26 de Outubro, esperam-se períodos de céu muito nublado para a Madeira, sendo que o tempo apresentar-se-á em geral muito nublado até meio da manhã.

Prevê-se também períodos de chuva, mais frequentes nas vertentes norte e terras altas, passando a regime de aguaceiros em geral fracos e pouco frequentes a partir do meio da manhã. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte, rodando para nordeste a partir do início da manhã.

Há igualmente aviso amarelo para a agitação marítima, na Costa Norte e Porto Santo, entre as 6 da manhã e as 18 horas de hoje, com as ondas a puderem chegar até aos 4 metros.

REGIÃO DO FUNCHAL:

Períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado até meio da manhã. Períodos de chuva fraca até meio da manhã. Vento fraco (inferior a 15 km/h).

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 3 a 4 metros. Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros. Temperatura da água do mar: 22/23ºC.