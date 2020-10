Fuso Canter: a parceira ideal para si e para o seu negócio!

Com a Fuso Canter, juntos carregamos Portugal.

Totalmente produzida em Portugal, a Fuso Canter é a melhor aliada para o seu negócio.

Esta viatura comercial versátil, com uma potência até 175 CV e garantia até 3 anos ou 100.000km, celebra 50 anos a carregar, transportar e entregar tudo o que é essencial para todos nós. Está na altura de vir conhecê-la no C. Santos VP!

Até 31 de Dezembro aproveite ainda a campanha especial de troca de óleo e filtro de motor por 79€ com a sua Fuso Canter. Ligue o 800 501 003 e faça já a sua marcação.

Contacte-nos para saber tudo sobre a Fuso Canter, através do 291 092 930 ou do e-mail: [email protected], e visite-nos.

C. Santos VP - Mitsubishi

Caminho do Poço Barral, 35-37 | 9000-155 Funchal