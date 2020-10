José Manuel Rodrigues pede reforço na prevenção das doenças mentais

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira visitou, esta manhã, a Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira (AFARAM). No seguimento da visita apelou ao reforço de “meios do Serviço Regional de Saúde para responder a este problema grave da nossa sociedade”.

“Os problemas de saúde mental têm vindo a crescer na Região. Isso é visível nos últimos tempos com a pandemia”, começou por referir José Manuel Rodrigues, reconhecendo que existe "falta de meios de prevenção e de tratamento da saúde mental”.

"Um quinto da população da Madeira sofre ou já sofreu de doença mental", sublinhou.

A visita do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira insere-se no projecto 'Parlamento Mais Perto Social', projecto que tem por objectivo valorizar e dar a conhecer o trabalho das instituições particulares e públicas de solidariedade social.

SOBRE A AFARAM:

A Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira dá apoio a cerca de 40 pessoas, em vários espaços de funcionamento: o Fórum Sócio-Ocupacional, a Residência Autónoma 'Cantinho da Esperança', a Unidade de Vida Apoiada, a Quintinha do Boléu e o Armazém Vintage.

O Fórum Sócio-Ocupacional é um espaço dedicado a actividades para os utentes com apoios de profissionais ligados à área social e saúde, tais como, animadores socioculturais, desporto adaptado, psicólogos, e proporciona ainda actividade de reabilitação psicossocial.

Já a Residência Autónoma 'Cantinho da Esperança' dá apoio a pessoas portadoras de doença mental em que exista o problema residencial ou que não têm família.

Na Unidade de Vida Apoiada [hoje visitada pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira], funciona o 'Cantinho Renascer'. Trata-se de um espaço destinado a pessoas com percurso de doença mental cujo processo de reabilitação psicossocial requer uma solução residencial temporária.

A Quintinha do Boléu é um novo projecto da AFARAM cujos objectivos gerais são a inserção e reinserção ativa dos utentes, numa valência diferente, assim como alcançar novas e diferentes formas de promoção e angariação de fundos.

O Armazém Vintage, inaugurado em 2014, é uma loja inserida na comunidade e de carácter formativo, que tem como objectivos inserir e reinserir os utentes que frequentam o Fórum Sócio-Ocupacional a nível profissional, colocar em prática o treino de competências sociais monitorizado diariamente nas atividades de reabilitação, dinamizar o atelier de expressão plástica e ainda aproximar a AFARAM e à comunidade.

O trabalho desta Instituição Particular de Solidariedade Social funciona em articulação com os serviços de Segurança Social, com a Casa de Saúde Câmara Pestana e com a Casa de Saúde São João de Deus.

A AFARAM nasceu no início de 2001, mas só entrou em efectiva actividade em Março de 2004. Está vocacionada para o apoio não só a pessoas portadoras de doença mental severa e persistente que gozam de alguma estabilização clínica como para o apoio às famílias destes doentes.