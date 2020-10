Paulo Nicolau é o novo director do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na Madeira

Paulo Alexandre Nunes Nicolau já foi nomeado para novo Director Regional da Madeira, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Paulo Nicolau assume as funções a partir do dia 1 de Novembro, próximo domingo.

Amanhã, cessa a comissão de serviço no mesmo cargo de Olinda Maria Araújo Chaves. De acordo com o despacho de exoneração do ministro da Administração Interna, Eduardo cabrita, o fim precoce do mandato acontece a pedido da inspectora.

Paulo Nicolau tem a categoria profissional de inspector coordenador superior da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e é detentor de um doutoramento em Relações Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa, 2010 -2016.

O despacho de nomeação, também com a assinatura de Eduardo Cabrita, tem data de 26 de Outubro e foi publicado, hoje, em Diário da República.