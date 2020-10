Céu muito nublado oferece possibilidade de aguaceiros fracos na Madeira

Bom dia!

Esta sexta-feira há previsão de céu muito nublado na Madeira, havendo possibilidade de ocorrerem aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas até ao início da manhã.

Quanto ao vento, vai soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) de nordeste,

temporariamente moderado (20 a 35 km/h) nas terras altas. Há ainda a previsão de um ligeiro aumento da temperatura.

Para o Funchal, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado.

Quanto ao estado de mar, de recordar que está em vigor um aviso para a agitação marítima forte.

Aviso de agitação marítima forte na Madeira até às 18 horas desta sexta-feira A Capitania do Porto do Funchal emitiu uma actualização ao aviso de agitação marítima na Região. O mesmo foi prolongado até às 18 horas desta sexta-feira, dia 30 de Outubro.

Na Costa Norte, as ondas serão de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo

gradualmente para 1,5 a 2,5 metros. Já na costa Sul as ondas serão de sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros na parte oeste até meio da manhã.