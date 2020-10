Voleibol vê adiados jogos do fim-de-semana

As equipas de voleibol do Club Sport Madeira e do CS Marítimo viram os seus jogos deste fim-de-semana serem adiados.

A competir nos Campeonatos Nacionais da II Divisão em feminino e masculino os clubes insulares receberam essa noticia através da Federação Portuguesa de Voleibol.

A notícia foi confirmada ao DIÁRIO por um dirigente da equipa feminina do Sports Madeira.

"Os encontros referentes ao fim de semana 31 Outubro e 1 Novembro, não serão realizados devido à gravidade da pandemia que o país atravessa. Segundo informação transmitida pela Federação Portuguesa de Voleibol, o Secretário do desporto, decidiu suspender a competição nacional", pode ler-se no comunicado publicado na página do facebook do Club Sports Madeira.

Refira-se que o CS Madeira tinha uma jornada dupla a realizar no continente, onde irá defrontar a Académica de São Mamede, no sábado, e o Clube Natação de Ginástica no domingo.

Já a formação masculina do Marítimo também tinha uma dupla deslocação, ao reduto do Odivelas (sábado) e da Lousã (domingo).

Esta situação muito pode ter a ver com a decisão do Governo da República, tomada em conselho de Governo no passado dia 22 de Outubro, que determinou a proibição de circulação entre concelhos no fim-de-semana alargado que apanhará o feriado de Todos-os-Santos (1 de Novembro),

A decisão irá vigorar no território continental no período entre as 00.00 de 30 de Outubro (sexta-feira) e as 23.59 de dia 3 de Novembro (a terça-feira seguinte).