Voleibol de Praia está de regresso, desta vez só em Santana

O Circuito Regional de Voleibol de Praia está de regresso, no próximo fim-de-semana, no campo de jogos de areia do Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial, em Santana.

A edição de 2020 desta competição terá apenas três etapas (menos duas do que o habitual), que que serão todas disputadas em Santana.

"A escolha por este local prende-se pelo facto de ser uma infraestrutura para a prática de jogos de areia completamente vedada, o que possibilita a realização dos jogos sem a admissão de pessoas estranhas ao jogo dentro do recinto", justifica a organizção.

Do mesmo modo, a fim de "assegurar o reinício seguro da competição" em contexto de pandemia, a Associação de Voleibol da Madeira limitou a prova apenas ao escalão de Seniores Masculinos e Femininos, optando por não realizar a competição para os escalões de Sub-18.

Os quadros competitivos também estão limitados à inscrição de 14 equipas por cada género e a competição de masculino decorrerá durante todo o dia de sábado, enquanto que o feminino irá ser disputado no domingo.

De realçar ainda que a edição de 2020 não conta com a qualificação dos campeões regionais à Fase Final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia, como nos últimos anos.

O Circuito Regional de Voleibol de Praia 2020 será disputado nas seguintes datas: