Ribeira Brava e UMa já fecharam protocolo

A Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Universidade da Madeira (UMa) celebraram, na manhã desta quinta-feira, um protocolo de colaboração que vem possibilitar a continuidade do Curso Técnico Superior Profissional em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação, na Ribeira Brava.

José Carmo, reitor da UMa, elogiou o município por oferecer as condições para que a formação possa continuar na Ribeira Brava: “Temos tido uma colaboração muito boa”, disse, lembrando ainda o contributo da autarquia para que os alunos do concelho tenham bolsas universitárias para estudar na UMa.

Sobre o protocolo hoje firmado, José Carmo disse: “Havia um problema. Estes cursos são financiados por alunos e têm um custo acrescido, o dos transportes para a Ribeira Brava. A Câmara viu que os cursos eram importantes e o que fez foi resolver esse problema. Com isso mantemos cá esta formação”.

Já o presidente da autarquia disse que o protocolo acaba por celebrar um “pequeno polo” da UMa na Ribeira Brava, “no âmbito das tecnologias da informação e de comunicação e administração de um curso num espaço que é da ACIN. E entrámos como parceiros para poder ajudar no financiamento do transporte dos alunos para a Ribeira Brava”. Um acordo que considera essencial para a vitalidade do concelho, uma vez que pode levar cada vez mais jovens para a Ribeira Brava.

A celebração deste protocolo permite ainda realização de estudos e projectos de investigação, a organização conjunta de seminários, conferências, colóquios e aulas abertas e, ainda, o intercâmbio de informações estatísticas.

Para além do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, a assinatura do protocolo de colaboração contou com a presença do reitor, José Carmo, e do pró-reitor da UMa, João Prudente.