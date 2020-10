Município da Ribeira Brava e UMa celebram protocolo

A Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Universidade da Madeira (UMa) celebram esta quinta-feira, pelas 11h30, um protocolo de colaboração.

o objectivo é continuar o ensino do Curso Técnico Superior Profissional em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação, na Ribeira Brava.

A celebração deste protocolo permitirá também a realização de estudos e projectos de investigação, a organização conjunta de seminários, conferências, colóquios e aulas abertas e, ainda, o intercâmbio de informações estatísticas, entre outros.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, destaca que este protocolo “vem reforçar a aposta do município na Educação, bem como constitui mais uma forma de valorização e promoção do ‘Brava Valley’”.

Para além do autarca, a assinatura do protocolo de colaboração, que terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal, contará com a presença do reitor, José Carmo, e do pró-reitor da UMa, João Prudente