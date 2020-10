Futsal madeirense foi a sorteio da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol realizou hoje no auditório 2 da Cidade do Futebol, em Oeiras, o sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal Placard 2020/2021 em futsal masculino.

Na série D o destaque vai para as formações madeirenses que militam no Campeonato Nacional da II Divisão, bem como a formação do CD Nacional, equipa que na época passada conseguiu o passaporte para a prova nacional.

Deste modo e segundo o sorteio o Porto Moniz, que este ano se estreou no Nacional da II Divisão irá receber o Estoril Praia, conjunto que está na mesma série que os madeirenses na II Divisão, enquanto o Marítimo mede forças com o Pedra Mourinha, que milita na série H do escalão secundário.

Já os alvinegros terão pela frente o Reguilas Tires, equipa que está na série G da II Divisão. O sorteio ditou que o jogo seria em casa do adversário, mas como o regulamento da competição determina que o jogo será disputado na casa da equipa de escalão inferior, o encontro vai disputar-se na Madeira.

Nota ainda para o outro conjunto madeirense do São Roque do Faial, que compete no Nacional da II Divisão, que veio a ficar isento desta ronda inaugural.