Há 10 anos Manuel Alegre visitava a Madeira como candidato a Presidente

No 'Canal Memória' desta segunda-feira, dia 26 de Outubro, recuamos até 2010. "Alegre Presidente intervém na ALRAM" era a manchete do nosso matutino há precisamente dez anos.

Descarregue aqui a primeira página da edição impressa de 26 de Outubro de 2010:

O DIÁRIO noticiava a visita de Manuel Alegre, então candidato às Presidência da República, à Madeira, que prometia, caso fosse eleito, intervir no parlamento regional.

Alegre chegou à ilha, ao início da tarde. Pouco depois, pelas 15h30, iniciou uma visita às serras madeirenses, num périplo que começou na zona do Poiso e que contemplava a área florestada da zona Este da Madeira.

Às 18h30, o político que também é poeta era esperado pelos apoiantes, numa concentração marcada para as imediações do Mercado dos Lavradores.

Mais tarde, interviria na sessão inaugural da sede da campanha conduzida, na Região, por Violante Saramago Matos.

“Para todos, e para a Madeira em particular, a autonomia tem que ser, também, sinónimo de democracia, construída no respeito pela diferença de opinião, na concretização dos direitos, na participação cívica, na redução das desigualdades sociais”.

Era a mensagem que Manuel Alegre trazia aos madeirenses.

Descarregar e (re)leia na íntegra o artigo:

O que aconteceu a seguir

As Presidenciais tiveram lugar a 23 de Janeiro de 2011, e Manuel Alegre acabaria por ficar em segundo lugar (com 19,76% dos votos), tendo sido reeleito para um segundo mandato Aníbal Cavaco Silva, numa eleição também marcada pela polémica candidatura de José Manuel Coelho, alvo de comparações com Tiririca, humorista eleito deputado federal no Brasil pela mesma altura.

Foram ainda candidatos os independentes Fernando Nobre, presidente da AMI, e Defensor Moura, deputado do Partido Socialista.

De volta ao presente

Há novas Eleições Presidenciais à porta, que deverão realizar-se em Janeiro ou Fevereiro de 2021, e determinarão quem será presidente da República de Portugal nos próximos cinco anos seguintes.

São já oito os pré-candidatos ao lugar de Marcelo Rebelo de Sousa: André Ventura, Tiago Mayan Gonçalves, Marisa Matias, Ana Gomes, Bruno Fialho, João Ferreira e Vitorino Silva (também conhecido como “Tino de Rans”).

O presidente do Governo Regional da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, chegou a admitir em maio uma candidatura própria, e ainda não deu esta hipótese como totalmente encerrada, dizendo que “dependerá das posições e programas que os candidatos, incluindo o professor Marcelo Rebelo de Sousa, tomarem em relação à Madeira e à defesa das suas principais propostas”.