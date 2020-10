Um morto e dois feridos graves em despiste no Porto

Uma pessoa morreu e duas ficaram com ferimentos graves, hoje à noite, na sequência do despiste do carro onde seguiam na Estrada da Circunvalação, perto do Hospital de São João, no Porto, disse à Lusa fonte do CDOS local.

De acordo com a mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o alerta para o despiste, na freguesia de Paranhos, foi dado às 20:41.

Pelas 22:45 estavam no local 21 operacionais, apoiados por oito veículos.