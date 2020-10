“Hoje é um dia triste para os fabricantes de sondagens”

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, disse hoje, a propósito das eleições nos Açores, que “é um dia triste para os fabricantes de sondagens”. O líder dos ‘populares’ falava sobre sondagens que davam apenas 1% ao partido quando este obteve 5,5% dos votos. “O CDS é a terceira força política nos Açores”.

O CDS-PP conseguiu hoje três deputados eleitos nas legislativas regionais dos Açores, menos um mandato do que nas eleições de 2016, segundo os resultados divulgados pela Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP).

De acordo com os dados, com todas as freguesias apuradas (156) e os 57 mandatos atribuídos, o CDS-PP conquistou 5,51% dos votos, obtendo três mandatos, o que representa um decréscimo em comparação ao resultado obtido em 2016, mas que lhe permite continuar a ser a terceira força política nos Açores, refere a Lusa.