Açorianos estão a libertar-se do socialismo, diz André Ventura

O líder nacional do Chega, André Ventura, afirmou hoje que os Açores estão a libertar-se do socialismo, após o PS perder a maioria absoluta nas legislativas regionais, reafirmando que a estreia do partido provocou um "terramoto".

"O povo açoriano está a libertar-se do socialismo, que é crónico, difícil e corrupto muitas vezes na região, como no continente. Hoje damos uma grande passo na luta contra a corrupção. E não tenho dúvidas de que o Chega é o grande responsável", afirmou André Ventura, em declarações aos jornalistas num hotel de Ponta Delgada, onde está a acompanhar a noite eleitoral.

Questionado se o partido tinha provocado um terramoto político esta noite, tal como tinha afirmado durante a campanha eleitoral, na qual estabeleceu como meta a eleição de três deputados, Ventura respondeu: "Já há terramoto. O PS perdeu a maioria absoluta".

André Ventura não respondeu a mais perguntas dos jornalistas, remetendo para mais tarde um discurso.

O PS perdeu hoje a maioria absoluta nas eleições regionais dos Açores, elegendo 25 deputados do total de 57 parlamentares da Assembleia Legislativa Regional.

Na primeira vez que concorre nos Açores, o Chega obteve 5,06% (5.260 votos) e elegeu dois deputados, entre os quais o líder regional do partido, Carlos Furtado, pelo círculo eleitoral de São Miguel.

"Os Açores estão finalmente a querer mudar de rumo", afirmou Carlos Furtado, sublinhando que "o povo está atento e com vontade de corrigir as assimetrias deixadas" por 24 anos de governação do PS.

"André Ventura foi e é uma pedra fundamental neste projeto. O Chega/Açores é também o teu Chega", acrescentou, com o líder nacional a assistir.