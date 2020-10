Costa diz que não se vai intrometer em solução governativa para os Açores

António Costa reagiu há instantes à vitória do Partido Socialista (PS) nas eleições legislativas dos Açores e até congratulou-se pelo sétimo triunfo consecutivo do PS no arquipélago, mesmo que Vasco Cordeiro tenha perdido a maioria absoluta. Apesar do revés eleitoral, o primeiro-ministro recusa qualquer tipo de intervenção numa eventual solução governativa para a Região.

Naturalmente, o PS-Açores goza de total autonomia e nós respeitamos integralmente a autonomia regional. Não cabe ao PS nacional e ao secretário-geral do PS pronunciar-se sobre a forma que o PS-Açores encontrará para, a partir da vitória que os açorianos lhes deram, construir as soluções governativas. Tenho a certeza de que Vasco Cordeiro saberá encontrar as melhores vias para responder. António Costa, secretário-geral do PS

"Podem contar com o PS na República, como contam com o PS na Região Autónoma dos Açores. Juntos iremos trabalhar para continuar a desenvolver e reforçar a coesão e unidade nacional. Uma saudação aos açorianos que demonstraram a vitalidade da democracia nestes tempos tão difíceis da pandemia e felicitações por esta demonstração de vitalidade da autonomia regional. Parabéns ao Vasco Cordeiro por esta sétima vitória consecutiva em eleições regionais", referiu António Costa.

A finalizar, Costa garantiu que respeita aquilo que são as regras da constituição da República, pelo que a "autonomia regional significa atribuir às instituições de cada uma das Regiões Autónomas as competências para a sua autogovernação", portanto, não vai "de forma alguma interferir" nas conversações. "Nunca o fiz, nem será agora que o vou fazer", atirou.